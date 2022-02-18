Велепец: «Результат на Олимпиаде-2022 достойный и потенциал у этой команды есть»

Фото: НОК Украины

Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец подвел итоги выступления на Олимпиаде-2022:



Конечно, всегда хочется большего, поэтому и делаем эту тяжелую работу, когда 200 дней вне дома, без семьи, жертвуя многим: и спортсмены, и тренеры, и команда. Конечно, хотели с большей удачей приехать на Олимпиаду – здоровыми и побороться. Если бы все девушки были в состоянии... А в итоге три девушки отбежали программу, и Елена помогла в эстафете. Результат все равно достойный и потенциал этой команды еще есть.