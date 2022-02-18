Велепец: «Результат на Олимпиаде-2022 достойный и потенциал у этой команды есть»

Суперлига. «Белый Барс» – «Мариуполь». Видео трансляция
18:45
Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец подвел итоги выступления на Олимпиаде-2022:
Суммируя, 7, 8, 10, 11, 13 места – думаю, это высокие результаты. И Настя, и Ира целый декабрь не смогли тренироваться. Лена не могла нигде, кроме эстафеты, помочь команде. Она пришла, поверьте, не в худшем состоянии, чем Юля, на эту Олимпиаду. Мы все отбросили в сторону – просто готовились к Олимпиаде. Со всеми этими проблемами, и с Дашей, которая фактически с первой до последней гонки в ковидном отеле... Но, в целом, должен быть доволен.
Конечно, всегда хочется большего, поэтому и делаем эту тяжелую работу, когда 200 дней вне дома, без семьи, жертвуя многим: и спортсмены, и тренеры, и команда. Конечно, хотели с большей удачей приехать на Олимпиаду – здоровыми и побороться. Если бы все девушки были в состоянии... А в итоге три девушки отбежали программу, и Елена помогла в эстафете. Результат все равно достойный и потенциал этой команды еще есть.
Также Велепец высказался о масс-старте, где Юлия Джима стала седьмой.
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