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Велепец: «С такими показателями на Олимпиаде Блашко будет тяжело»

Главный тренер женской команды – о выступлении подопечных в эстафете
Биатлон Кубок мира по биатлону
21:04
Велепец: «С такими показателями на Олимпиаде Блашко будет тяжело»
Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал выступление подопечных в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце:

«Валентина Семеренко проделала хорошую работу, чуть-чуть не хватило на заключительном круге, но она боролась. Нужно похвалить лыжи – очень хорошие.

Валя сделала работу так, как надо. Можно еще чуть быстрее стрелять, но условия не из легких – ветер менял направление, поэтому нужно было осторожно работать, ходом проиграла 28 секунд – это тоже хороший показатель, что она может и еще будет подниматься.

Знаем, что когда приезжаешь на высоту, то немного труднее, но после акклиматизации лучше, она заслужила свое место без лишних слов.

Даша Блашко – это уже то, что имеем. Скорости нет, стрельба хорошая, но на Олимпиаде с такими показателями будет тяжело. Если не прибавлять минуту на шести километрах, то там будет очень тяжело. Надеюсь, что это удастся, но пока скорости нет.

Что касается Анастасии Меркушиной, то даже с этим штрафом я ее похвалил бы. Супер пробежала первый круг, отстрелялась, держалась, и даже сократила чуть-чуть, чем перед ней была передача.

На стойке она понимала, что это ее шанс, все девушки промахнулись, и она стреляла быстро. Четыре закрыла и всегда, если это последние, то бывает тяжелее. Может, ноги чуть-чуть затряслись, потому и не закрыла. Ничего страшного. Она показала высокий уровень. Это то, о чем я с ней и говорил, она будет с каждой гонкой все лучше и лучше. Отставание в 34 секунды ходом – это очень хорошо.

А Елене Билосюк, когда уже стартует на таком месте, трудно перепрыгнуть группу в 20 секунд. Там было достаточно много сильных девушек, потому пробежала, как могла. Нужно поработать над стрельбой, потому что очень долго производила эти 5 выстрелов. В эстафете нужно или сделать, или нет.

Старшие спортсмены стреляют медленнее, Юлия Джима тоже. Будем работать. Проводил с ней разговор после гонки, а она говорит: «А куда мне бежать?» Шла позади, 20 секунд – рвать на последнем круге уже смысла не было.

Думал, может, на последних 500 метрах выдаст спринт. Но говорит, что смысла не видела. Она это сделает на Олимпиаде, когда это будет необходимо».

Напомним, в масс-старте Антхольца выступит только одна украинка.

Источник: suspilne.media Сергей Остапенко
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Теги

Урош Велепец Валя Семеренко Ирина Петренко Елена Билосюк Анастасия Меркушина

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