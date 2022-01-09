Велепец: «Сегодня ни одна девушка не справилась как надо»

Урош Велепец Фото: biathlon.com.ua

Тренер женской сборной Украины Урош Велепец в эфире UA: Перший прокомментировал выступление Дарьи Блашко, Валентины Семеренко и Юлии Джимы в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.



Поэтом ни одна девушка не отработала как нужно и распределили места с 22 по 36-е. Мы не можем быть довольны этими результатами, но все-равно три девушки в очках.

Даша сказала, что ей просто не бежалось, Валя один рубеж запорола, но это 0-0-3-1. Но тоже бежала тяжело, проиграла 2,5 минуты. Юля после первого рубежа с тремя промахами, когда бороться сложно, все-равно пошла бороться и третий круг с нулем очень быстро пробежала. Тяжело так бежать, но ход показала хороший. Давно известно, что нужно хорошо бежать и тогда стрельбой можно сделать топ-3. А когда не бежишь, то это очень сложно.

Было очень сложно. Чувствуется усталось, но не только у нас, а у всех и поэтому это не может быть проблемой. Правда, в связи с Олимпиадой нам нужно подняться».