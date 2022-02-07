Велепец: «Семеренко сейчас занимается доктор. Ей просто не хватало воздуха»

Специалист оценил выступление своих подопечных в Пекине

Урош Велепец / Фото: biathlon.com.ua

Тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец в эфире UA:Перший прокомментировал итоги женской индивидуальной гонки на Олимпийских играх в Пекине.



О сходе Валентины Семеренко.

«Ей сейчас занимается доктор. Ей просто не хватало воздуха. Первый круг она хорошо пробежала, а затем на холоде чуть захлебнулась. Она хотела продолжать, но уже небыло смысла. Нужно было раньеше сходить с трассы, а она продолжала бороться и начался спазм. Сейчас ей уже лучше, ею занимаются доктора. Она просто не могла дышать из-за спазма».

О выступлении Ирины Петренко.

«У Иры есть резерв ходом, сегодня она хорошо бежала. Она три года не тренировалась, к тому же, она показала хороший ход после болезни. Ира может еще быстрее бежать, но нужно чуть больше тренироваться и работать».

О промахах Джимы, которые помешали ей попасть в медали.

«Это биатлон. На первой стойке серьезно габарит не закрылся, а на второй не хватило сантиметра. Тут играет роль мастерство. Тут надо бежать в четыре ноля с хорошим ходом. Она бежала сегодня как топ. Лыжи замечательно работали. Нужно похвалить сервис. Тренерам нужно подготовить к борьбе за медали, но медаль спортсмен должен браться сам. С такой конкуренцией как в биатлоне один промах – много, а два...».

Об отсутствии Блашко.

«Это тяжело, поскольку она является хорошим стрелком. В последнее время она не бежала сильно. Но на тренировках она добавляла и получалось уже лучше. Для ее выступления в индивидуальной гонке она даже эстафету пропускала, поскольку ей тяжело бежать несколько гонок подряд. А перед стартом был позитивный результат. У нее нет никаких симптомов и она чувствует себя хорошо».

Напомним, ранее Джима завершила индивидуальную гонку в Пекине в топ-10, а Петренко стала 11-й.