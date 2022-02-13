Велепец: «У Джимы были силы бороться за медаль»
Велепец: «Сложно будет подготовить Билосюк на нормальный уровень, на хороший – вообще нет»
Участие биатлонистки в эстафете находится под вопросом
13 февраля 14:02
Фото: Андрей Иванов
Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец рассказал о готовности Елены Билосюк к эстафетной гонке Олимпийских игр-2022:
«Очень сложно будет подготовить Лену на нормальный уровень, на хороший – вообще нет. Мы надеемся, что она сможет почувствовать себя настолько хорошо, что сможет пробежать. Мечтать не нужно, чуда не будет – это высота. Этих 10 дней она жила ниже на 400 метров, и когда поднялась – сразу почувствовалась разница. Если случится чудо - будет стартовать, будем надеяться».
Эстафета у женщин состоится 16 февраля.
Напомним, также Велепец прокомментировал выступление украинских биатлонисток в гонке преследования.
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