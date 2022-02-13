Велепец: «У Джимы были силы бороться за медаль»
Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал выступление Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Ирины Петренко в гонке преследования на Олимпийских играх-2022 в Пекине:
«Конечно, у Юли были силы бороться за медаль, она все время догоняла. Лыжи сегодня были средние, не экстра-класса, на спусках это особенно было видно. Но на подъемах работала хорошо, лыжи были скользкие, могла держаться за Оберг, всех догоняла. Последний рубеж… не знаю, возможно рискнула, я с ней еще не разговаривал, но она два раза промазала, а в биатлоне это не прощается. Но все равно должна быть гордость, что есть одна украинская спортсменка, которая в каждой гонке может бороться за медали. Пока еще не пошло, есть еще шанс в масс-старте, будем спокойно работать дальше.
Настя молодец – она и быстро стреляла, и закрывала мишени. Даже с промахами она держала позицию, которая была – на финише она 25. Двигалась хорошо, но сначала чуть-чуть тяжелее начала. Здесь высота, возможно, немного перебрала на первом круге, но потом держала ритм. Два раза в топ-25 после того, как приехала сюда как резервная спортсменка – это супер.
Ира намазала. Уже утром она сказала, что у нее нет хорошего самочувствия, но она пробежала, попробовала. Закрыла б нули – поднималась бы, а так просто закончила олимпийский персьют».
Напомним, ранее на этих Олимпийских играх Джима заняла восьмое место в спринте.
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