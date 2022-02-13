Велепец: «У Джимы были силы бороться за медаль»

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Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец прокомментировал выступление Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Ирины Петренко в гонке преследования на Олимпийских играх-2022 в Пекине:

Настя молодец – она и быстро стреляла, и закрывала мишени. Даже с промахами она держала позицию, которая была – на финише она 25. Двигалась хорошо, но сначала чуть-чуть тяжелее начала. Здесь высота, возможно, немного перебрала на первом круге, но потом держала ритм. Два раза в топ-25 после того, как приехала сюда как резервная спортсменка – это супер.

Ира намазала. Уже утром она сказала, что у нее нет хорошего самочувствия, но она пробежала, попробовала. Закрыла б нули – поднималась бы, а так просто закончила олимпийский персьют».