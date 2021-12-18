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Велепец: «У Джимы стрельба пропала полностью»

Тренер сборной Украины объяснил постоянные ошибки биатлонистки на огневых рубежах
Биатлон Кубок мира по биатлону
18 декабря 19:13
Велепец: «У Джимы стрельба пропала полностью»
Фото: Biathlon.com.ua

Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец высказался о постоянных ошибках Юлии Джимы на огневых рубежах:

«У Юлии Джимы стрельба пропала полностью. Она боится стрелять, долго стреляет, совершает ошибки – будем работать. Слава богу, что ход еще есть, просто в биатлоне нужно бежать и стрелять.

Стрельба пока не получается, мы много работаем над стрельбой, но сейчас она боится стрелять – а когда ты боишься, то будешь совершать ошибки. Поэтому ничего страшного».


В этом сезоне Джима закрыла 101 мишень из 131 возможной.

На этапе Кубка мира в Анси биатлонистка сошла с дистанции гонки преследования из-за плохой стрельбы.

Источник: suspilne.media Сергей Остапенко
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Юлия Джима Урош Велепец

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