Джима сошла с дистанции в гонке преследования из-за катастрофической стрельбы
Велепец: «У Джимы стрельба пропала полностью»
Тренер сборной Украины объяснил постоянные ошибки биатлонистки на огневых рубежах
18 декабря 19:13
Фото: Biathlon.com.ua
Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец высказался о постоянных ошибках Юлии Джимы на огневых рубежах:
«У Юлии Джимы стрельба пропала полностью. Она боится стрелять, долго стреляет, совершает ошибки – будем работать. Слава богу, что ход еще есть, просто в биатлоне нужно бежать и стрелять.
Стрельба пока не получается, мы много работаем над стрельбой, но сейчас она боится стрелять – а когда ты боишься, то будешь совершать ошибки. Поэтому ничего страшного».
В этом сезоне Джима закрыла 101 мишень из 131 возможной.
На этапе Кубка мира в Анси биатлонистка сошла с дистанции гонки преследования из-за плохой стрельбы.
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