Велепец: «У Джимы стрельба пропала полностью»

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Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец высказался о постоянных ошибках Юлии Джимы на огневых рубежах:

Стрельба пока не получается, мы много работаем над стрельбой, но сейчас она боится стрелять – а когда ты боишься, то будешь совершать ошибки. Поэтому ничего страшного».