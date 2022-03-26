Велепец: «Я в ж*пе, но радуюсь, что могу помочь второй Родине – Украине»

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Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец рассказал, чем занимается на фоне агрессии россии:



Вам виднее, что происходит, но и нас в Словении каждый день в информируют. Это первое, что показывают во всех новостях. Поэтому о биатлоне вообще не думал. Я понял, что необходимо оказывать помощь, чем смогу. Нескольким украинцам удалось помочь и разместить их в Поклюке, рядом в городке Блед и Мариборе. Искал, где можно разместить.

Я получил невероятно кучу звонков от людей, с которыми общаюсь раз в год, а с кем-то не общался уже несколько лет. Звонил олимпийский чемпион – немец Йенс Штайниген. Он собирает помощь в Германии. Разговаривал также с Кайсой Маккаряйнен. Она сказала: «Что нужно, сообщите!»

Даже наша федерация в Словении готова приютить всех, кому пришлось бежать от этой войны. Все условия в Поклюке дадут. Я думаю, такой солидарности в Европе еще никогда не было и не знаю, когда еще будет.

Я в ж*пе, но радуюсь, что могу помочь. Но не знаю, как могу еще больше сделать для своих спортсменов, друзей и своей второй Родины – Украины. Я всех приглашаю в Словению и буду дальше приглашать. В Словении пока очень мало украинцев. Когда смотрю на Польшу, Венгрию, Румынию или Молдову, то там очень много.

Я хотел бы всем сказать – не стесняйтесь и приезжайте в Словению. Места хватит, и мы будем стараться сделать все, чтобы вам помочь. Мы находимся не так далеко – из границы с Венгрией пять часов, и ты уже в Словении. Самое главное – чтобы это закончилось как можно раньше.