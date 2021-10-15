Вирер: «Я пока не думаю, будет ли этой мой последний сезон или нет»

Доротея Вирер / фото - Getty Images

Двукратный бронзовый призер Олимпиады и трехкратная чемпионка мира, итальянка Доротея Вирер рассказала о подготовке к старту сезона и Играм-2022 в Пекине.

Насладиться летом нам редко удается, потому что, как мы знаем, летом закладывается база и нужно много тренироваться. Правильно говорят, что спортсмены зимних видов спорта создаются летом. У меня был только апрель, чтобы отдохнуть и прийти в себя, больше отдохнуть не получилось. В любом случае тогда в Италии все еще сохранялся локдаун, так что свой отпуск я провела дома.

Мы с мужем никуда не поехали, потому что это было невозможно. Но мы немного покатались на лыжах. Дом, семья, все было спокойно. Нарушала диету? Не без этого, шоколад – часть моего ежедневного питания.

Задумываетесь, что этот сезон может стать последним в вашей карьере, если вы, например, выиграете Олимпиаду?

По сравнению с другими спортсменками я не думаю, что смогу продолжать выступления после беременности. Я пока не думаю, будет ли этой мой последний сезон или нет. Хочу думать только о биатлоне. В марте 2022 года я обо всем подумаю, поговорю с тренерами и мужем, тогда все и решим.