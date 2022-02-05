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Виталий Труш стал 12-м в спринте на этапе Кубка IBU в Нове Место

Среди украинок лучший результат в женской гонке показала Валерия Дмитренко
Биатлон
05 февраля 19:20
Виталий Труш стал 12-м в спринте на этапе Кубка IBU в Нове Место
Виталий Труш / фото - Getty Images

Сегодня, 5 февраля, в чешском Нове Место прошли мужской и женский спринты в рамках этапа Кубка IBU.

Триумфатором в гонке у мужчин стал Александер Андерсен из Норвегии, а лучший результат среди украинцев показал Виталий Труш, который, не будь промаха в стойке, мог бы даже задуматься о подиуме.

В женской гонке победу одержала Ирина Кручинкина, второй стала Янина Хеттих, третьей – норвежка Марте Кракстад Йохансен. Лучший результат среди украинок показала Валерия Дмитренко, но скорость у молодой спортсменки пока еще не на том уровне, чтобы мечтать о лидерских позициях. Да и промах в стойке явно помешал.

Кубок IBU. Нове-Место, Чехия

Спринт. Мужчины 

1. Александер Фьельд Андерсен (0+1)  23:40,3 

2. Юстус Штрелов (1+0)  +0,5 

3. Сверре Дален Аспенс (1+1)  +0,9 

... 

12. Виталий Труш (0+1)  +27,3 

24. Денис Насыко (2+0)  +1:02,0 

25. Тарас Лесюк (1+1)  +1:05,0 

52. Андрей Доценко (2+1)  +1:57,8 

57. Руслан Ткаленко (2+3)  +2:09,7 

58. Андрей Орлык (1+1)  +2:13,8 

Спринт. Женщины 

1. Ирина Кручинкина  (0+0)  19:03,6 

2. Янина Хеттих  (1+0)  +13,4 

3. Марте Кракстад Йохансен  (0+0)  +17,1 

... 

27. Валерия Дмитренко (0+1)  +1:43,5 

31. Юлия Журавок  (0+2)  +1:51,4 

45. Ольга Абрамова  (1+2)  +2:11,5

Рене Тер Велде
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