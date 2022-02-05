Виталий Труш стал 12-м в спринте на этапе Кубка IBU в Нове Место

Виталий Труш / фото - Getty Images

Сегодня, 5 февраля, в чешском Нове Место прошли мужской и женский спринты в рамках этапа Кубка IBU.

Триумфатором в гонке у мужчин стал Александер Андерсен из Норвегии, а лучший результат среди украинцев показал Виталий Труш, который, не будь промаха в стойке, мог бы даже задуматься о подиуме.

В женской гонке победу одержала Ирина Кручинкина, второй стала Янина Хеттих, третьей – норвежка Марте Кракстад Йохансен. Лучший результат среди украинок показала Валерия Дмитренко, но скорость у молодой спортсменки пока еще не на том уровне, чтобы мечтать о лидерских позициях. Да и промах в стойке явно помешал.

Кубок IBU. Нове-Место, Чехия

Спринт. Мужчины

1. Александер Фьельд Андерсен (0+1) 23:40,3

2. Юстус Штрелов (1+0) +0,5

3. Сверре Дален Аспенс (1+1) +0,9

...

12. Виталий Труш (0+1) +27,3

24. Денис Насыко (2+0) +1:02,0

25. Тарас Лесюк (1+1) +1:05,0

52. Андрей Доценко (2+1) +1:57,8

57. Руслан Ткаленко (2+3) +2:09,7

58. Андрей Орлык (1+1) +2:13,8

Спринт. Женщины

1. Ирина Кручинкина (0+0) 19:03,6

2. Янина Хеттих (1+0) +13,4

3. Марте Кракстад Йохансен (0+0) +17,1

...

27. Валерия Дмитренко (0+1) +1:43,5

31. Юлия Журавок (0+2) +1:51,4

45. Ольга Абрамова (1+2) +2:11,5