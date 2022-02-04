«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине

Валерия Васнецова / Фото: РИА Новости

Российская биатлонистка Валерия Васнецова, находящаяся сейчас на карантине в Пекине, показала, чем ее кормят организаторы ОИ-2022.



Я очень сильно похудела, и у меня уже торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати, потому что за день я съедаю три таких горсти макарон, потому что остальную еду есть невозможно. Но сегодня я съела весь жир, который дают вместо мяса, потому что очень голодна.

У меня болит желудок, я очень бледная, и у меня огромные черные круги под глазами. Я хочу, чтобы все это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала»,