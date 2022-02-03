Йоханнес Бё и Тандревольд ушли на самоизоляцию накануне открытия ОИ-2022

Биатлонисты контактировали с зараженным на коронавирус

Йоханнес Бё / Фото: Global Look Press

Норвежские биатлонисты Йоханнес Бё и Ингрид Тандревольд получили статус тех, кто контактировал с зараженными на коронавирус COVID-19, сообщает Reuters.



Из-за получения такого статуса биатлонисты пропустили пресс-конференции накануне открытия ОИ-2022.

Бё и Тандревольд будут ограничены в передвижениях до тех пор, пока не сдадут несколько негативных тестов на коронавирус. Единственное, ради чего биатлонистам разрешат покидать номер в отеле – это тренировки.

Отметим, что у уже 5 февраля в программе биатлона состоится первая гонка – смешанная эстафета.

Брат Йоханнеса Тарьей Бе заявил, что эта ситуация пойдет его брату на пользу.

«Он еще больше оживает и становится заряженным, когда у него забирают все остальное. Думаю, для соперников это повод для волнений».

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