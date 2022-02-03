Йоханнес Бё: «Прошло, наверное, уже 10 лет с того момента, как я выступал так плохо»
Йоханнес Бё и Тандревольд ушли на самоизоляцию накануне открытия ОИ-2022
Биатлонисты контактировали с зараженным на коронавирус
17:53
Йоханнес Бё / Фото: Global Look Press
Норвежские биатлонисты Йоханнес Бё и Ингрид Тандревольд получили статус тех, кто контактировал с зараженными на коронавирус COVID-19, сообщает Reuters.
Из-за получения такого статуса биатлонисты пропустили пресс-конференции накануне открытия ОИ-2022.
Бё и Тандревольд будут ограничены в передвижениях до тех пор, пока не сдадут несколько негативных тестов на коронавирус. Единственное, ради чего биатлонистам разрешат покидать номер в отеле – это тренировки.
Отметим, что у уже 5 февраля в программе биатлона состоится первая гонка – смешанная эстафета.
Брат Йоханнеса Тарьей Бе заявил, что эта ситуация пойдет его брату на пользу.
«Он еще больше оживает и становится заряженным, когда у него забирают все остальное. Думаю, для соперников это повод для волнений».
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