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Йоханнес Бё: «Прошло, наверное, уже 10 лет с того момента, как я выступал так плохо»
Норвежец признался, что не знает, что делать
09 января 18:16
Йоханнес Бё / Фото: AP
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё в комментарии порталу NRK прокомментировал свое плохое выступление на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
«Худшие выходные, которые у меня были. Это просто ужасно. Это рядом с моим худшим результатом в карьере. Прошло, наверное уже прошло 10 лет с того момента как я выступал так плохо.
Есть ли у меня объяснение происходящему? Нет. У меня нет идей на этот счет, и я не знаю, что делать. Остается только надеяться на чудо.
Конечно, я переживаю из-за Олимпийских игр, что-то еще говорить было бы глупо. На сегодняшний день я не фаворит, но я знаю себя, знаю, что могу взять золото на Играх».
Напомним, в Оберхофе Бё в спринте стал 28-м, а в гонке преследования – 21-м.