Йоханнес Бё: «Прошло, наверное, уже 10 лет с того момента, как я выступал так плохо»

Норвежец признался, что не знает, что делать

Йоханнес Бё / Фото: AP Норвежский биатлонист Йоханнес Бё в комментарии порталу NRK прокомментировал свое плохое выступление на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. «Худшие выходные, которые у меня были. Это просто ужасно. Это рядом с моим худшим результатом в карьере. Прошло, наверное уже прошло 10 лет с того момента как я выступал так плохо. Есть ли у меня объяснение происходящему? Нет. У меня нет идей на этот счет, и я не знаю, что делать. Остается только надеяться на чудо. Конечно, я переживаю из-за Олимпийских игр, что-то еще говорить было бы глупо. На сегодняшний день я не фаворит, но я знаю себя, знаю, что могу взять золото на Играх». Напомним, в Оберхофе Бё в спринте стал 28-м, а в гонке преследования – 21-м.

Карен Агабекян