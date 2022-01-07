Йоханнес Бё вместо этапа Кубка мира в Рупольдинге проведет время с семьей

Этап Антерсельве норвежец считает более подходящим

Йоханнес Бё / Фото: Richard Mille

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил в эфире телеканала TV2, что пропустит этап Кубка мира в Рупольдинге.



«Я поеду домой после этапа Оберхофе и проведу неделю с семьей в Шушене. Для меня семья важнее подготовки на высоте. После этого у нас же будут старты на высоте в Антерсельве. Риск заразиться коронавирусом существует везде, но я осторожен. Не скажу, что здесь безопаснее, чем дома. Дома тоже все спокойно, там хорошая программа контроля за коронавирусом и мы все ей следуем».

Напомним, этап Кубка мира в Рупольдинге должен пройти с 12 по 16 января.