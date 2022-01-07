Йоханнес Бё вместо этапа Кубка мира в Рупольдинге проведет время с семьей

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 19
Сейчас 0
Сегодня 18
Завтра 36
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Бордо - Марсель 0:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Бавария - Боруссия Мёнхенгладбах 1:2 Окончен
Хоккей (13 событий из 21) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Коламбус Блу Джекетс 3:1 Окончен
02:00 Бостон Брюинс - Миннесота Уайлд 2:3 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Сан-Хосе Шаркс 2:3 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Питтсбург Пингвинс 2:6 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймс 4:1 Окончен
03:30 Даллас Старз - Флорида Пантерс 6:5 Окончен
04:00 Аризона Койотис - Чикаго Блэкхокс 6:4 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс 7:1 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Нью-Йорк Рейнджерс 5:1 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Нэшвилл Предаторс 2:4 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Нью-Йорк Никс - Бостон Селтикс 108:105 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Детройт Пистонс 118:88 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Голден Стэйт Уорриорз 101:96 Окончен
05:00 Финикс Санс - Лос-Анджелес Клипперс 106:89 Окончен
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 12) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Лилль - Лорьян : Перенесен
22:00 Ланс - Ренн -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Айнтрахт - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Гранада - Барселона -:- Запланирован
22:00 Реал - Валенсия -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 5) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Каролина Харрикейнс - Калгари Флэймс 6:3 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Вашингтон Кэпиталз 5:1 Окончен
21:00 Даллас Старз - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
Баскетбол (10 событий из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Сан-Антонио Сперс 119:100 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Милуоки Бакс 109:121 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Юта Джаз 122:108 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Вашингтон Уизардз 130:122 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Даллас Маверикс 106:130 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Миннесота Тимбервулвс 105:135 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Сакраменто Кингз 121:111 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Атланта Хоукс 134:118 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Кливленд Кавальерс 101:114 Окончен
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
Футбол (11 событий из 24) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Анже - Сент-Этьен -:- Запланирован
18:05 Нант - Монако -:- Запланирован
21:45 Лион - ПСЖ -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Венеция - Милан -:- Запланирован
17:30 Удинезе - Аталанта -:- Запланирован
17:30 Наполи - Сампдория -:- Запланирован
19:30 Дженоа - Специя -:- Запланирован
19:30 Рома - Ювентус -:- Запланирован
21:45 Интер - Лацио -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Севилья - Хетафе -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Атлетико -:- Запланирован
Хоккей (17 событий из 25) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Альтаир - СК Сокол -:- Запланирован
18:00 Донбасс - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Баффало Сэйбрс -:- Перенесен
02:00 Виннипег Джетс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
02:00 Каролина Харрикейнс - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:00 Колорадо Эвеланш - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:00 Аризона Койотис - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
21:00 Сент-Луис Блюз - Даллас Старз -:- Запланирован
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Детройт Пистонс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Юта Джаз -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Майами Хит -:- Запланирован
19:00 Бруклин Нетс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Киев-Баскет - Николаев -:- Запланирован

Йоханнес Бё вместо этапа Кубка мира в Рупольдинге проведет время с семьей

Этап Антерсельве норвежец считает более подходящим
Биатлон Кубок мира по биатлону
07 января 12:53
Йоханнес Бё вместо этапа Кубка мира в Рупольдинге проведет время с семьей
Йоханнес Бё / Фото: Richard Mille

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил в эфире телеканала TV2, что пропустит этап Кубка мира в Рупольдинге.

«Я поеду домой после этапа Оберхофе и проведу неделю с семьей в Шушене. Для меня семья важнее подготовки на высоте. После этого у нас же будут старты на высоте в Антерсельве.

Риск заразиться коронавирусом существует везде, но я осторожен. Не скажу, что здесь безопаснее, чем дома. Дома тоже все спокойно, там хорошая программа контроля за коронавирусом и мы все ей следуем».

Напомним, этап Кубка мира в Рупольдинге должен пройти с 12 по 16 января.
Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Йоханнес Бё

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Известны имена норвежских биатлонистов, которые точно поедут на ОИ-2022
Известны имена норвежских биатлонистов, которые точно поедут на ОИ-2022
Olympics Пекин-2022
20 декабря 2021г. 17:42

Новости: Биатлон

Тищенко и Блашко выступят в одиночной смешанной эстафете
Тищенко и Блашко выступят в одиночной смешанной эстафете
Кубок мира по биатлону
07 января 18:22
Известно, в каком составе сборная Украина побежит смешанную эстафету
Известно, в каком составе сборная Украина побежит смешанную эстафету
Кубок мира по биатлону
07 января 18:15
Цымбал – о 19-м месте в спринте: «На огневом рубеже была лотерея»
Цымбал – о 19-м месте в спринте: «На огневом рубеже была лотерея»
Кубок мира по биатлону
07 января 18:05
Велепец: «Джиме серьезно не повезло на огневом рубеже»
Велепец: «Джиме серьезно не повезло на огневом рубеже»
Кубок мира по биатлону
07 января 17:23
Ройселанд из Норвегии стала триумфатором спринта в Оберхофе, Валя Семеренко финишировала 13-й
Ройселанд из Норвегии стала триумфатором спринта в Оберхофе, Валя Семеренко финишировала 13-й
Кубок мира по биатлону
07 января 16:50
Велепец рассказал, когда Билосюк вернется в состав сборной Украины
Велепец рассказал, когда Билосюк вернется в состав сборной Украины
Кубок мира по биатлону
07 января 16:32
Пидручный: «Физическое состояние позволяло бороться за высокие места, если бы удалась стрельба»
Пидручный: «Физическое состояние позволяло бороться за высокие места, если бы удалась стрельба»
Кубок мира по биатлону
07 января 14:33
Россиянин Логинов выиграл спринт Оберхофа, Цымбал – 19-й
Россиянин Логинов выиграл спринт Оберхофа, Цымбал – 19-й
Кубок мира по биатлону
07 января 14:11
Прима назвал причины неудачного выступления в спринте на этапе КМ в Оберхофе
Прима назвал причины неудачного выступления в спринте на этапе КМ в Оберхофе
Кубок мира по биатлону
07 января 14:06
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
1
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Канело назвал будущего чемпиона мира в супертяжелом весе
Бокс Профессиональный бокс
03 января 16:30
2
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
6
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Все новости