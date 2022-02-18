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Йоханнес Бё выиграл масс-старт на Олимпийских играх-2022. Пидручный и Прима – в топ-30

Вторым прибежал швед Понсилуома, тройку лидеров замкнул норвежец Кристиансен
Olympics Пекин-2022
12:04
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на Олимпийских играх-2022. Пидручный и Прима – в топ-30
Йоханнес Бё / Фото - Getty Images
На Олимпийских играх в Пекине-2022 состоялся мужской масс-старт в рамках заключительного соревновательного дня биатлонной программы.

Команду Украины в гонке представляли Дмитрий Пидручный – 24 место и Артем Прима – 28 позиция.

Триумфатором масс-старта стал титулованный норвежец Йоханнес Бё, который завоевал пятое золото в карьере на Олимпиадах. На второй строчке оказался швед Мартин Понсилуома, топ-3 замкнул еще один представитель Норвегии Ветле Шостад Кристиансен.
Олимпиада-2022. Масс-старт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 38.14,4 (1-0-1-2)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 40,3 (1-0-0-1)

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.12,5 (2-0-1-0)

4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.25,6 (1-1-0-3)

5. Доминик Виндиш (Италия) – 1.38,4 (0-2-1-0)

6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – (1-2-1-1)
...
24. Дмитрий Пидручный (Украина) – 4.01,8 (0-3-2-2)

28. Артем Прима (Украина) – 4.58,2 (2-1-3-1)
Результаты женского масс-старта на Олимпийских играх-2022.
Владимир Кириченко
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Йоханнес Тиннес Бё Дмитрий Пидручный Артем Прима

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