Пекин-2022. Единственный украинец в лыжном двоеборье завершил выступление в топ-40
Женская сборная Украины близка к тому, чтобы пропустить эстафету Пекина-2022
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15:27
Владимир Брынзак / Фото: Facebook функционера
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что женская сборная Украины может пропустить эстафетную гонку Олимпийских игр-2022 в Пекине:
«Треть команды закрыта: массажисты, сервисмены, главный тренер. Для спортсмена это все очень тяжело, психологически сложно. Сдают тесты все время. Не известно будет ли эстафета, поскольку пока только трое здоровых биатлонисток».
Отметим, что на самоизоляции находятся Елена Билосюк и Дарья Блашко.
Женская эстафета Пекина-2022 состоится 16 февраля.