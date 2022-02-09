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Женская сборная Украины близка к тому, чтобы пропустить эстафету Пекина-2022

Президент ФБУ рассказал о ситуации с коронавирусом в команде
Olympics Пекин-2022
15:27
Женская сборная Украины близка к тому, чтобы пропустить эстафету Пекина-2022
Владимир Брынзак / Фото: Facebook функционера

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что женская сборная Украины может пропустить эстафетную гонку Олимпийских игр-2022 в Пекине:

«Треть команды закрыта: массажисты, сервисмены, главный тренер. Для спортсмена это все очень тяжело, психологически сложно. Сдают тесты все время. Не известно будет ли эстафета, поскольку пока только трое здоровых биатлонисток».

Отметим, что на самоизоляции находятся Елена Билосюк и Дарья Блашко.

Женская эстафета Пекина-2022 состоится 16 февраля.

Источник: sport.24tv.ua Сергей Остапенко
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