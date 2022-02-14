Гунько показала 20-й результат в монобобе на Олимпийских играх-2022
Гунько: «Есть большое желание двигаться дальше и развивать бобслей в Украине»
Украинская спортсменка – своем выступлении на Олимпиаде-2022
14 февраля 09:31
Лидия Гунько / Фото - Getty ImagesУкраинская бобслеистка Лидия Гунько в интервью пресс-службе НОК поделилась эмоциями относительно своего выступление на Олимпийских играх-2022 в Пекине, а также рассказала о карьерных планах.
«Конечно, заезды были неидеальными. Из-за того, что у меня нет большого опыта на этой трассе, улучшала показатели уже в процессе соревнований и пыталась брать с каждого заезда по-максимуму, исправлять ошибки. Сегодня минус двадцать, совсем другая ситуация с коньками, я не спускалась здесь при такой погоде, это все повлияло на итоговый результат».
«Со всем тем, Олимпийские игры – это нечто невероятное. Благодарю всех за поддержку – чувствовала, что за спиной вся страна».
«По возвращению домой сфокусируюсь, прежде всего, на собственном здоровье, но есть большое желание двигаться дальше и развивать бобслей в Украине».
Напомним, на Играх-2022 в монобобе Гунько заняла последнюю 20-ю позицию.
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