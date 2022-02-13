По итогам первых двух заездов Гунько идет на последнем месте Пекина-2022
Гунько не теряет оптимизма, несмотря на последнее место после первых двух заездов
Соревнования по монобобу проводятся на Олимпийских играх впервые
13 февраля 08:56
Фото: пресс-служба НОК Украины
Единственная представительница Украины в монобобе на Олимпийских играх-2022 Лидия Гунько прокомментировала свое выступление в первых двух заездах, по итогам которых она находится на последнем месте:
«Чтобы быстро преодолеть трассу, нужно не совершать ошибок. Все приходит с опытом. Даже у титулованных спортсменов здесь это не всегда удается, а я катаюсь всего три года.
Я довольна первым заездом, удалось показать даже лучшее время, чем на тренировках. Если бы так проехала и второй заезд, была бы повыше. Постараюсь улучшить результат завтра».
Соревнования в монобобе продолжатся завтра, 14 февраля.
Ранее Гунько высказала позицию по отношению к спортсменам из России.
Комментарии 0