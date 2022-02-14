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Гунько показала 20-й результат в монобобе на Олимпийских играх-2022
Триумфатором турнира стала американка Кайли Хамфрис
14 февраля 09:12
Лидия Гунько / Фото - Getty ImagesНа Олимпийских играх-2022 в Пекине завершился турнир в женском монобобе.
Украинская спортсменка Лидия Гунько показала последний 20-й результат.
Олимпийской чемпионкой стала американка Кайли Хамфрис, следом за ней разместилась ее соотечественница Элана Мейерс, бронзу завоевала канадка Кристин де Брюин.
Олимпиада-2022. Монобоб. Женщины
1. Кайли Хамфрис (США) – 4.19,27
2. Элана Мейерс (США) – 1,54
3. Кристин де Брюин (Канада) – 1,76
4. Лаура Нольте (Германия) – 2,06
5. Бриана Уокер (Австралия) – 2,19
6. Хуай Минмин (Китай) – 3,31
...
20. Лидия Гунько (Украина) – 9,83
Медальный зачет Игр на 13 февраля.
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