В организме украинской бобслеистки Гунько обнаружили запрещенное вещество. Проба была взята во время Олимпиады-2022
Михаил Гераскевич – о положительном допинг-тесте у Гунько: «Лида употребляла мясо перед соревнованиями»
Наставник сборной Украины намерен отстаивать свою подопечную
10:42
Михаил Гераскевич / Фото - FacebookТренер украинской сборной по скелетону и бобслею Михаил Гераскевич в прямом эфире «UA:Першого» высказался относительно положительного допинг-теста у украинской бобслеистки Лидии Гунько.
«На Олимпиаде невозможно скрыть что-либо. При современных методах исследования это невозможно скрыть. Мы все это прекрасно понимали, мы за чистый спорт. Мы никогда не попадались ни на чем, потому что мы никогда не употребляем. Откуда это взялось? Это вещество такое же, какое в нашем же поселке 7 февраля нашли у иранского горнолыжника. Единственное, между 10 и 14 февраля Лида употребляла мясо перед соревнованиями. Конечно, мы будем бороться, поэтому в таких ситуациях спортсмен обычно менее прав, надо доказывать, что он невиновен».
В организме 28-летней украинки обнаружена более активная форма тестостерона – дигидротестостерон. Допинг-тест был сдан 14 февраля.
Отметим, что перед стартом зимних Игр-2022 Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предупредило спортсменов о допинговых рисках из-за употребления мяса в Пекине.
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