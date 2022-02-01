Олимпийский чемпион накануне Пекина-2022 отказался есть мясо, чтобы его не дисквалифицировали

Фридрих опасается наличия допинга в еде

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Олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018 в бобслее-двойке и бобслее-четверке Кристиан Шнайдер отказался есть мясо накануне Олимпийских игр-2022.



Причиной этого стало опасение немца в том, что несертифицированный продукт может содержать допинг. Порцию сертифицированного мяса можно получить в Олимпийской деревне, но сейчас Шнайдер проживает в гостинице. Позиция олимпийского чемпиона является также рекомендацией антидопингового агентства Германии.

Напомним, что Игры-2022 станут одними из самых дорогих в истории.