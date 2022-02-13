Первая бобслеистка Украины на Олимпиаде, которая открыто критикует действия России, объяснила провал на старте Пекина-2022

По итогам первых заездов Гунько – последняя

Фото: НОК

Первая в истории Украины бобслеистка, которая отобралась на Олимпийские игры, Лидия Гунько рассказала, с чем связаны неудовлетворительные результаты на первых заездах Олимпиады-2022:



На первый заезд собралась лучше. Волнения от выступление на Олимпиаде не сравнится с эмоциями от стартов на соревнованиях другого уровня. На второй попытке, может, с волнением и не справилась. Не хватило тренировочных заездов: очень мало для стабильной езды – плачевно мало, к сожалению. И много стрессов перед самим стартом. Я же перед сезоном не каталась на этой трассе, а почти все спортсмены опробовали трек. И то, трасса такая, что стабильно не у всех получается проходить. Перед сезоном еще 40 спусков давали дополнительных, а у меня только десять. Поэтому как получилось, так получилось. Но ничего, есть еще один соревновательный день, – будем стараться улучшить позиции.

Напомним, что накануне Игр Гунько открыто раскритиковала агрессию России по отношению к Украине, заявив, что украинцы и россияне не друзья.