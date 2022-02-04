Представительница Украины на Олимпиаде-2022: «Мы не друзья с российскими спортсменами – их страна хочет нарушить целостность нашего государства»

Во время соревнований Гунько старается изолировать себя от всего лишнего

Фото: НОК Украины

Представительница Украины в монобобе на Олимпийских играх-2022 Лидия Гунько высказала в интервью CNN свою позицию по отношению к спортсменам из России:



Мы точно не друзья со спортсменами из России. Мы должны тренироваться и выступать с ними, но из-за того, что их страна хочет нарушить целостность нашего государства, мы не можем идти с ними на контакт. Ты должен пытаться дистанцироваться от всего на протяжении соревнований и тренировок. Конечно, в повседневной жизни нельзя изолировать себя от этого. Ведь много друзей и знакомых пострадало от действий России. Конечно, родственники из Украины и России будут болеть за меня. Мы одна семья и должны поддерживать друг друга.

Напомним, что сегодня, 4 февраля, первые украинские спортсмены выступили на Олимпиаде-2022.