Украинка, которая взяла историческую лицензию на ОИ: «У нас есть все для развития зимних видов спорта»

Лидия Гунько выступит в Пекине в дисциплине монобоб

Фото: Facebook Суспільне мовлення

Украинская бобслеистка Лидия Гунько ответила на несколько вопросов, которые касаются предстоящих зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине:

Такое большое внимание СМИ впервые к вам?

Я уже давно в спорте и имела неплохие результаты в других видах спорта. Мне комфортно перед камерами.

Когда была больше популярность: во время стронгвумен или сейчас?

Было бы хорошо, если бы она была всегда к спорту. Однако, конечно, перед Олимпийскими играми – это что-то особенное, потому что – это особенные соревнования.

Много людей скептически относятся к медальным шансам сборной Украины. Что вы скажете об этом?

У нас зимние виды спорта не столь развиты, как летнее, из-за того, что у нас нет спортивных объектов. Кроме этого, они очень дорого обходятся стране. Нам тяжело бороться со странами, которые уже давно в спорте. К примеру, бобслей: есть страны, у которых есть традиции, а у нас таких традиций нет, они только появляются. Также и в других видах спорта. Я надеюсь, что маленькими шажками мы сможем вывести наши зимние олимпийские виды спорта на уровень процветающих стран – у нас все для этого есть, особенно человеческий потенциал.

Вы сейчас на пике формы, или подведете себя на пик формы, когда будете в Пекине?



Понимаете, столько соревнований было, что подвести себя под какие-то конкретные очень тяжело. Мы стараемся все время поддерживать перед пиковую форму, потому на каждый старт нужно было максимально выложиться уже в борьбе за лицензию. Естественно, мы будем стараться вывести себя на пик перед Олимпиадой, но посмотрим, как у нас это получится.

Гунько стала первой украинкой, которая сумела завоевать олимпийскую лицензию в монобобе.



Напомним, 23 января состоялись проводы сборной Украины на Олимпийские игры.