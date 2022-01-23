Украина проводила олимпийцев в Пекин. Игры стартуют уже 5 февраля
Украинка, которая взяла историческую лицензию на ОИ: «У нас есть все для развития зимних видов спорта»
Лидия Гунько выступит в Пекине в дисциплине монобоб
21:31
Фото: Facebook Суспільне мовлення
Украинская бобслеистка Лидия Гунько ответила на несколько вопросов, которые касаются предстоящих зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине:
Такое большое внимание СМИ впервые к вам?
Я уже давно в спорте и имела неплохие результаты в других видах спорта. Мне комфортно перед камерами.
Когда была больше популярность: во время стронгвумен или сейчас?
Было бы хорошо, если бы она была всегда к спорту. Однако, конечно, перед Олимпийскими играми – это что-то особенное, потому что – это особенные соревнования.
Много людей скептически относятся к медальным шансам сборной Украины. Что вы скажете об этом?
У нас зимние виды спорта не столь развиты, как летнее, из-за того, что у нас нет спортивных объектов. Кроме этого, они очень дорого обходятся стране. Нам тяжело бороться со странами, которые уже давно в спорте. К примеру, бобслей: есть страны, у которых есть традиции, а у нас таких традиций нет, они только появляются. Также и в других видах спорта. Я надеюсь, что маленькими шажками мы сможем вывести наши зимние олимпийские виды спорта на уровень процветающих стран – у нас все для этого есть, особенно человеческий потенциал.
Вы сейчас на пике формы, или подведете себя на пик формы, когда будете в Пекине?
Понимаете, столько соревнований было, что подвести себя под какие-то конкретные очень тяжело. Мы стараемся все время поддерживать перед пиковую форму, потому на каждый старт нужно было максимально выложиться уже в борьбе за лицензию. Естественно, мы будем стараться вывести себя на пик перед Олимпиадой, но посмотрим, как у нас это получится.
Гунько стала первой украинкой, которая сумела завоевать олимпийскую лицензию в монобобе.
Напомним, 23 января состоялись проводы сборной Украины на Олимпийские игры.
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