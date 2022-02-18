Гунько: «Есть большое желание двигаться дальше и развивать бобслей в Украине»
В организме украинской бобслеистки Гунько обнаружили запрещенное вещество. Проба была взята во время Олимпиады-2022
28-летнюю спортсменку временно отстранили от всех турниров
08:11
Лидия Гунько / Фото - Getty ImagesДопинг-проба украинской бобслеистки Лидии Гунько, которая была взята у спортсменки на Олимпийских играх-2022, дала положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).
В организме 28-летней украинки обнаружена более активная форма тестостерона – дигидротестостерон. Допинг-тест был сдан 14 февраля.
Гунько имеет право оспорить наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS). Лидия также имеет право сделать запрос относительно вскрытия пробы «Б».
Напомним, на Олимпийских играх-2022 Гунько показала 20-й результат в монобобе.
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