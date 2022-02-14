Впервые в истории спортсменка завоевала золото Зимних Олимпийских игр, выступая за две разные страны

Хамфрис выиграла турнир в женском монобобе

Фото: Getty Images

Кейли Хамфрис стала олимпийской чемпионкой Пекина-2022 в женском монобобе.



Для Хамфрис это уже четвертая медаль Зимних Олимпийских игр. Примечательно, два золота (в 2010-м и 2014-м) и бронзу (2018-м) на предыдущих Играх спортсменка завоевывала, представляю Канаду. Но в 2019-м году Кейли начала выступать за США.

Хамфрис обвинила главного тренера сборной Канады по бобслею в домогательствах и предъявила ряд требований: увольнение тренера, денежную компенсацию за судебные разбирательства с Тодом Гейсом, дополнительный персонал. Федерация бобслея Канады отказалась это выполнять и Кейли стала выступать за соседнюю страну.

Так, Хамфрис стала первой в истории Зимних Олимпийских игр спортсменкой, которая завоевала золото за две разных страны.

Напомним, что представительница Украины Лидия Гунько стала двадцатой.