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Предтренировочный комплекс — как выбрать и как принимать Новости партнера

Вред и польза предтренировочный комплекс.
Бодибилдинг
18:32
Предтренировочный комплекс — как выбрать и как принимать

Красивое тело – мечта многих. Поэтому все больше людей занимаются в тренажерном зале, пытаясь привести себя в оптимальную форму. Силовая тренировка – серьезное испытание для организма, особенно, если занимаетесь недавно. Чтобы получить хороший эффект от занятия, многие тренера советуют принимать перед ним специальную добавку. Это предтренировочный комплекс или по-простому предтреник. Что входит в продукт и стоит ли его принимать? Разберемся в этом вопросе.

Предтренировочный комплекс: что это такое и для чего он нужен?

Предтренировочный комплекс (бустер) – это разновидность спортпита. Специальная добавка насыщает организм энергией, помогает спортсмену повысить выносливость, справиться с интенсивными нагрузками. КПД тренировок возрастает, запускается интенсивное жиросжигание, а значит, можно получить большую пользу от занятия.

Предтренировочный комплекс выпускается в виде капсул, которые необходимо запивать водой, или порошка с разными вкусами. Последний, как и большинство видов спортивного питания, разводят в жидкости. Есть и жидкий вид, непосредственно готовый к употреблению.

Предтренировочный комплекс многокомпонентный. Обычно в состав входит от 10 до 20 видов различных веществ. Наиболее популярные ингредиенты – это:

  • креатин – аминокислота, помогающая работе мышц;
  • ВСАА – комплекс аминокислот, которые препятствуют катаболизму;
  • аргинин – питает мускулы;
  • бета-аланин – способствует быстрому восстановлению организма;
  • таурин и кофеин – стимулируют работу организма, запускают жиросжигание;
  • витамины и минералы – восполняют потерю полезных веществ.

После приема такого комплекса вы чувствуете прилив энергии и можете выдерживать более интенсивные нагрузки. Мышцы получают дополнительную подпитку и быстрее восстанавливаются.

Предтренировочный комплекс подойдет и женщинам, и мужчинам. Причем, не только бодибилдерам, но и тем, кто занимается другими видами спорта.

Сколько стоит бустер: цены на спортивные комплексы разные. Стоимость зависит от производителя, объема и составляющих предтреника. Однако редкое питание стоит дешево – будьте к этому готовы.


Как принимать?

Предтреник – добавка, которую следует принимать в тренировочные дни. Обычно питание употребляют за 15–20 минут до занятия. При приеме следует быть особенно внимательным: строго соблюдать дозировку. Особенно это касается новичков в спорте.

Если в состав комплекса входят таурин, кофеин и гуарана, его нельзя пить каждый день. Иначе вы можете серьезно навредить здоровью.

Не стоит совмещать употребление предтреников с жиросжигателями. Дело в том, что у продуктов похожие составы, поэтому можно незаметно превысить дозу.

Откажитесь от употребления бустеров в вечернее время. Из-за наличия активных веществ, повышающих работоспособность и энергичность, вы попросту не уснете. Если тренировка вечерняя, выпейте препарат минимум за 6 часов до сна. Также можно принимать предтреник в утреннее время.

Вред и польза

Вокруг предтренировочных комплексов ходит много мифов. Одни хвалят препарат и не мыслят без них тренировок, другие же категорически против приема таких продуктов. Кто прав? Рассмотрим плюсы и минусы комплексов.

Положительных сторон немало. Регулярных прием добавок:

  • улучшает работоспособность;
  • увеличивает рост мышц;
  • помогает организму быстрее восстановиться после тренировки;
  • увеличивает метаболизм;
  • повышает концентрацию;
  • улучшает ментальные процессы;
  • запускает жиросжигание.

Также отмечены и минусы приема продукта – побочные эффекты:

  • учащенное сердцебиение;
  • тремор рук;
  • головная боль;
  • тошнота.

Негативные симптомы часто проявляются в связи с неправильным приемом препарата или передозировкой. Также это случается у людей с проблемами с нервной и сердечно-сосудистой системами. Добавку не рекомендуется принимать людям старше 40 лет и при наличии каких-либо хронических заболеваний. В любом случае, лучше посоветуйтесь с врачом.

Чтобы избежать негативных последствий, выбирайте предтреник с хорошим составом. Также можете купить несколько бустеров и чередовать их между собой.

Стоит ли принимать предтренировочный комплекс? Однозначно да, если вы хотите получить хороший эффект от тренировок. Однако будьте особенно внимательными и всегда ориентируйтесь на собственное самочувствие.

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