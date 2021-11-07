Умер один из лучших бодибилдеров в мире

Шон Роден скончался в возрасте 46 лет

Шон Роден / фото - middleeast.in-24.com

Обладатель титула «Мистер Олимпия-2018», профессиональный бодибилдер Шон Роден скончался в возрасте 46 лет.

Согласно информации источников, близких к Generation Iron, спортсмен умер из-за сердечного приступа. Его тренер Крис Ачето подтвердил факт смерти культуриста.

Шон Роден родился на Ямайке в 1975 году. В 1990 он эмигрировал в США. В 1992 году он увлекся бодибилдингом. Во время своего дебюта на соревнованиях «Мистер Олимпия» в 2011 году он занял 11 место, затем в следующем году стал бронзовым призером. В 2018 году в возрасте 43 лет он стал победителем турнира, а также получил звание самого возрастного из бодибилдеров, которые когда-либо завоевывали данный титул.

Шон Роден опубликовал эпичное фото в одной из своих лучших форм в карьере.