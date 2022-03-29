«Луганск – это Украина!» Беринчик обратился к украинским военным
Украинский боксер защищает Киев от армии рф
15:29
Денис Беринчик
Непобежденный украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО), который в составе территориальной обороны защищает Киев от рашистов, опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте. Боксер показал, что носит под военной формой футболку луганской «Зари», а также выразил респект украинским военным:
«С 14-го года я в вещах. Тут все четко. Луганск – это Украина! Всем пацанам, кто в форме – респект, всем уважение. А вот те, кто только сейчас обулись, выскочили, начали помогать, только включились… Мне так это нравится, что вы такие есть!»
Ранее XSPORT.ua опубликовал информацию о том, что российские оккупанты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале.
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