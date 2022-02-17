«У Канело нет инстинкта убийцы». Ромеро назвал главный недостаток лидера P4P

Проспект легкого веса продолжает зарабатывать популярность за счет трештока

Роландо Ромеро / фото - Getty Images

Американский проспект легкого веса Роландо Ромеро (14-0, 12 КО) в комментарии BoxingNews 24 рассказал, чего не хватает абсолютному чемпиону суперсреднего веса Саулю Альваресу (57-1-2, 39 КО), а также признался, что не особо следит за боями лучшего боксера вне весовых категорий (P4P).

«Я действительно не так часто смотрю бои «Канело». Просто я хотел бы, чтобы он был более агрессивным. Он хороший боец, но слишком терпелив. Его левый хук в корпус и голову является потрясающим ударом, вероятно, самый лучший в его арсенале. Он может вырубить соперника этим ударом, но мне скучно смотреть его бои, потому что он чрезмерно терпелив и не спешит форсировать события в ринге. У Альвареса нет инстинкта убийцы. К примеру, у Уайлдера есть это качество. Если он увидит, что сопернику больно, он не остановится. Даже у Джервонты Дэвиса есть инстинкт убийцы».

Ранее Ромеро обозвал абсолютного чемпиона легкого дивизиона Джорджа Камбососа мешком для битья.