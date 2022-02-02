«Усик и Ломаченко — это следующий уровень бокса». Британский тренер расхвалил украинских боксеров

Дэйв Колдуэлл / фото - DAZN

Дэйв Колдуэлл, тренер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры (32-12, 23 KO), в интервью Talk Sport рассказал о предстоящем реванше соотечественника Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и Александра Усика (19-0, 13 КО), высоко оценив боксерские навыки украинца.

Очевидно, что он не выйдет в ринг для того, чтобы пытаться переработать Усика в его игре. Он попробует быть более агрессивным и использовать свои атрибуты. Потому что у Джошуа фантастические атрибуты. Но проблема в том, что он дерется с человеком, который очень-очень хорош. Его разум – просто топ. Люди говорят о его контроле боксерского поединка и боксерском IQ... Это действительно модный термин. Но Усик – это следующий уровень. Он видел все стили ранее. Люди говорят – тот больше, сильнее, все эти большие парни пройдут прямо через него и всё такое… А вы видели Джойса против Усика в любителях? Усик в итоге закончил тем, что заставил его пятиться. То же самое в первом бою с Джошуа. Что случилось в последнем раунде? Похоже, что сильнейший явно определился в последнем раунде.

Усик – это очень-очень хороший боец. И он бьет тяжелее, чем вы думаете. И он физически сильнее, чем вы считаете. Его сила недооценена. Слушайте, он никогда не будет самым разрушительным панчером. У него нет той мощи одного нокаутирующего удара. Но она и не нужна. Люди просто ослеплены. Говорят:»"O, если ты не большой панчер, значит, ты не можешь выиграть титулы чемпиона мира». Посмотрите на чемпионов мира. Среди них не так много бойцов с одним нокаутирующим ударом. Уровень мастерства – заставить промахиваться и контратаковать. Заставить закипеть мозг, утомить разум, сделать ментальное истощение – чтобы ты начал совершать ошибки. Чем больше делаешь ошибок, тем больше Усик акцентирует на этом и переключает передачи. Это ментально истощает оппонентов.

Ломаченко такой же. Если вы посмотрите бои Ломаченко... Вы смотрите пять-шесть раундов его боя: «О, это довольно конкурентный бой». Но когда ты смотришь после 6 раунда, ты видишь, как этот уровень раскрывается, разрыв между бойцами увеличивается из-за уровней.