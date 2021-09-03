18-летняя боксер скончалась через 5 дней после нокаута

Сапата пропустила апперкот и правый хук

Жанетта Сапата / фото - ВВС

18-летняя боксер Жанетта Закариас Сапата (2-4) скончалась спустя 5 дней после поражения нокаутом на вечере бокса в Монреале, Канада. Об этом сообщил ВВС.

Соперница мексиканки – Мари Пьер Уль в 4-м раунде боя нанесла сопернице левый апперкот и правый хук, после которых Сапату увезли на скорой. 5 дней боксер пролежала в больнице, а затем скончалась.

Напомним, что недавно на чемпионате мира умер боксер.