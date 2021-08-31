18-летняя мексиканка Сапата впала в кому после боя на вечере бокса в Канаде

Поединок был завершен досрочно после 4-го раунда

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Представительница Мексики Закариас Сапата впала в кому после 4-го раунда поединка на турнире в Монреале, Канада. 18-летнюю спортсменку увезли на носилках и госпитализировали. Сейчас врачи характеризуют ее состояние как стабильно тяжелое. Об этом сообщает Mirror.

Во время перерыва между 4-м и 5-м раундом рефери осмотрел боксера, после чего принял решение завершить бой досрочно. Первоначально это выглядело как мера предосторожности, но уже через несколько секунд у Сапаты начались конвульсии. После этого тренер Джованни Мартинес положил ее на ринг. Прибывшие на место медики, тут же перенесли ее в карету скорой помощи.

19-летний боксер ушел из жизни после боя на чемпионате мира.