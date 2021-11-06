19-летний украинец – большой фаворит финального боя ЧМ по боксу, который покажет XSPORT

Букмекерские котировки на главный поединок турнира

Фото: Ukrainian Boxing Federation

Сегодня, 6 ноября, завершиться чемпионат мира по боксу.

В одном из последних боев на ринге появится 19-летний украинец Юрий Захареев, который в весовой категории до 71 кг оспорит золотую медаль с представителем России Вадимом Мусаевым.

Букмекеры считают Захареева довольно большим фаворитом, выставив на его победу коэффициент 1,6. В то же время на Мусаева можно поставить за 2,2.

Накануне боксеры прошли официальную процедуру взвешивания.

Напомним, бой Захареев – Мусаев в прямом эфире покажет XSPORT. Начало трансляции – 19:00. Украинец и россиянин появляется на ринге четвертыми.