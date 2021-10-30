19-летний украинец уничтожил англичанина и вышел в 1/8 финала ЧМ по боксу
19-летний Юрий Захареев (категория до 71 кг) пробился в 1/8 финала чемпионата мира по боксу, который проходит в Белграде, Сербия.
Захареев избил представителя Англии Мохаммеда Акбара. Украинец доминировал в ринге на протяжение всех раундов, а во второй трехминутке еще и отправил соперника в нокдаун. Как итог – разгромная победа единогласным решением судей – 30:26, 30:26, 30:26, 29:28, 30:27.
В следующем круге украинец подерется против Николае Букса, который в конкурентном поединке прошел Юба Сиссоко – 3:2.
Напомним, в предыдущем бою Захареев также добыл очень уверенную победу и также отправлял соперника в нокдаун.
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Накануне на нашем сайте вышел большой материал о Захарееве.
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