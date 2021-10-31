19 летний украинец Захареев вышел в четвертьфинал чемпионата мира-2021

Выиграл поединок у опытного оппонента из Испании

В Белграде (Сербия) на чемпионате мира по боксу 19-летний украинец Юрий Захареев (до 71 кг) вышел в четвертьфинал турнира.



В 1/8 финала Захареев победил Юбу Сиссоко Ндиайе.

Украинец уступал сопернику в габаритах и поэтому половину первого раунда потратил на изучение Ндиайе. Затем Захареев начал тотально перебивать опытного и неудобного испанца и по итогам трех раундов судьи стали на его сторону: 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 30:27, 29:28).

Напомним, в 1/16 финала Захареев очень уверенно победил сомалийца Махмуда Саида.