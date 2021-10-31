Захареев – первый украинец, выигравший бой на чемпионате мира в Белграде
19 летний украинец Захареев вышел в четвертьфинал чемпионата мира-2021
Выиграл поединок у опытного оппонента из Испании
31 октября 20:48
В Белграде (Сербия) на чемпионате мира по боксу 19-летний украинец Юрий Захареев (до 71 кг) вышел в четвертьфинал турнира.
В 1/8 финала Захареев победил Юбу Сиссоко Ндиайе.
Украинец уступал сопернику в габаритах и поэтому половину первого раунда потратил на изучение Ндиайе. Затем Захареев начал тотально перебивать опытного и неудобного испанца и по итогам трех раундов судьи стали на его сторону: 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 30:27, 29:28).
Напомним, в 1/16 финала Захареев очень уверенно победил сомалийца Махмуда Саида.
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