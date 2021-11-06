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19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко

Он спас этот чемпионат мира для Украины
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко Тема дня
Юрий Захареев выиграл чемпионат мира / Фото - AIBA

Когда стало понятно, что на чемпионат мира не поедет лидер сборной Александр Хижняк, когда наши боксеры начали друг за другом выбывать из соревнований сразу же после первого боя, то в голове поселились сомнения – неужели мы снова завершим без медалей?

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В 2019 году ЧМ проходил в Екатеринбурге. Сборная Украины отправила туда вторых-третьих номеров. Поэтому было неудивительно, что тогда наша команда впервые осталась без медалей. Турнир в Белграде, Сербия, для сборной спас 19-летний Юрий Захареев.

В 2021 году двукратный чемпион Европы по молодежи сначала выиграл чемпионат мира U-19, а теперь и взрослый. Мягко говоря, это поражает. А если по факту – то это так, что круче некуда.

Количество медалей сборной Украины на чемпионатах мира по боксу:

  • 1993 – 0-0-2

  • 1995 – 0-1-0

  • 1997 – 0-1-0

  • 1999 – 0-0-1

  • 2001 – 0-4-3

  • 2003 – 0-1-0

  • 2005 – 0-1-0

  • 2007 – 0-2-1

  • 2009 – 1-1-1

  • 2011 – 4-1-0

  • 2013 – 0-0-1

  • 2015 – 0-0-2

  • 2017 – 1-0-0

  • 2019 – 0-0-0

  • 2021 – 1-0-0

Захареев стал самым молодым чемпионом мира по боксу в истории Украины. Но, на самом деле, как вы видите, их у нас не так уж и много.

Дважды золото завоевывал Василий Ломаченко. Сперва в 2009 году в Милане, а затем в 2011 году в Баку, где вместе с ним на вершину пьедестала поднимались Тарас Шелестюк, Евгений Хитров и Александр Усик. А в 2017 году после победы на домашнем чемпионате Европы Александр Хижняк выиграл и чемпионат мира в Гамбурге.

Юрий Захареев – шестой чемпион мира среди любителей в истории Украины. И ранее только Хитрову удалось выиграть свой дебютный в карьере чемпионат мира. Ему тогда, правда, было уже 23 года.

Ни братья Виталий и Владимир Кличко, ни Александр Усик или Василий Ломаченко не смогли выиграть первый в карьере чемпионат мира. Братья-супертяжеловесы так и не покорили эту вершину. А вот представителям более молодой школы украинского бокса понадобилось для этого несколько заходов на мировое первенство.

Естественно, напрашивается параллель с Ломаченко, поскольку он с Захареевым из одного района – Белгород-Днестровского, Юрий родился в селе Андреевка.

У Василия, как всем хорошо известно, есть лишь одно поражение в любителях – в финале чемпионата мира-2007. Тогда судьи подарили золото Альберту Селимову. Соперником Захареева в поединке за золото тоже был россиянин. Но Вадим Мусаев остановить украинца не сумел.

Возраст украинских чемпионов мира на момент победы на чемпионате мира:

  • Юрий Захареев – 19 лет и 18 дней

  • Василий Ломаченко – 21 год, 6 месяцев и 26 дней

  • Александр Хижняк – 22 года и 30 дней

  • Евгений Хитров – 23 года и 31 день

  • Александр Усик – 24 года, 7 месяцев и 22 дня

  • Тарас Шелестюк – 25 лет, 9 месяцев и 9 дней

Еще один уникальный украинский боксер. Ему покорилось невероятное достижение, но его карьера, по факту, только начинается. Нам, определенно, будет за кем следить даже после ухода из спорта золотого поколения Лондона-2012.

Видео финала чемпионата мира Юрий Захареев – Вадим Мусаев:

Сергей Лукьяненко
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