«2 ниггера тащат огромные сумки с деньгами». Майк Тайсон рассказал, как отнял у своей жены 14 миллионов долларов

Майк ТАйсон / фото - Newsweek

Бывший чемпион мира Майк Тайсон рассказал историю о том, как ему пришлось таскать сумки с 14 миллионами долларов. Бывшая жена боксера Робин Гивенс тайно переводила деньги с его счета на свой собственный. Возвращать сумму «Железный Майк» решил наличными и не совсем законным путем. Всю историю американец рассказал в подкасте expediTIously with Tip T.I. Harris.

И я спросил, как мне вернуть эти деньги. Оказывается, никак. Но один менеджер ненавидел Робин, потому что был наслышан о нашей истории, и пошел против закона. Он дал мне доступ к тайному счету Робин. И мы начали выносить бабки наличными из хранилища, чтобы перевести их на мой счет. Я позвонил товарищу, он приехал... Ты понимаешь, что такое 12-14 миллионов наличными, даже 10? Эти деньги невозможно перенести. Даже гребаный Арнольд Шварценеггер не справится. И мы понесли кое-как сумками для начала 1 миллион. Два ниггера тащат огромные сумки с деньгами...»