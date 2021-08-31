«2 ниггера тащат огромные сумки с деньгами». Майк Тайсон рассказал, как отнял у своей жены 14 миллионов долларов
Бывший чемпион мира Майк Тайсон рассказал историю о том, как ему пришлось таскать сумки с 14 миллионами долларов. Бывшая жена боксера Робин Гивенс тайно переводила деньги с его счета на свой собственный. Возвращать сумму «Железный Майк» решил наличными и не совсем законным путем. Всю историю американец рассказал в подкасте expediTIously with Tip T.I. Harris.
«Когда мы с Робин разводились, то собачились по поводу денег. Я чувствовал, что какие-то суммы прошли мимо меня, поэтому пошел лично в банк, чтобы разобраться. Прихожу, у меня совещание с менеджерами. Начинаю разбираться в моих счетах, и выясняется, что у меня и денег-то нет. Какая-то херня лежала, может, 1,8 миллиона, но это не то. Где деньги? И менеджеры говорят мне, что Робин сныкала на свой отдельный счет то ли 12, то ли 14 миллионов моих денег. Точную сумму не помню.
И я спросил, как мне вернуть эти деньги. Оказывается, никак. Но один менеджер ненавидел Робин, потому что был наслышан о нашей истории, и пошел против закона. Он дал мне доступ к тайному счету Робин. И мы начали выносить бабки наличными из хранилища, чтобы перевести их на мой счет. Я позвонил товарищу, он приехал... Ты понимаешь, что такое 12-14 миллионов наличными, даже 10? Эти деньги невозможно перенести. Даже гребаный Арнольд Шварценеггер не справится. И мы понесли кое-как сумками для начала 1 миллион. Два ниггера тащат огромные сумки с деньгами...»
Майк ранее признался ранее, что готов убить кого-то в уличной драке.
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