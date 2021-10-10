«20 ноября станет днем бокса». Портер пообещал, что даст тяжелый бой Кроуфорду

Американец прокомментировал грядущий поединок с соотечественником

Шон Портер / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион мира в полусреднем весе (до 66.7 кг) американец Шон Портер (31-3-1, 17 КО) в интервью YouTube-каналу SecondsOut разбавил прошедшую на выходных пресс-конференцию, посвященную его поединку с соотечественником Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО), своими традиционными и позитивными комментариями.

«20 ноября станет днем бокса. И это, без сомнений, знаменательная дата для команд Портера и Кроуфорда. Нас ждет великолепный вечер. Как и сказал «БоуМак» [Брайан Макинтайр, тренер Кроуфорда], если соперник сможет выложиться, то и Теренс выложится. Я не надел футболку сегодня. Изначально я хотел показать тебе [обращается к Кроуфорду], что готовлюсь [смеется], а затем подумал о том, что могу показать это всем. Мы трудимся. И никто, и ты знаешь об этом, не работает так, как это делаю я. Однако и я еще не встречался с парнем, имеющим ту же трудовую этику, что и ты».

Теренс Кроуфорд считает, что победа над Шоном Портером утвердит его в статусе лучшего бойца списка «pound-for-pound».