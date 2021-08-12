Дэвид Хэй объяснил, почему Рой Джонс должен победить Майка Тайсона
40-летний Хэй вернется в бокс и проведет бой против небитого бойца
Поединок состоится 9 ноября
13:31
Фото: The Telegraph
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй решил возобновить профессиональную карьеру.
9 ноября британец проведет бой против небитого Джо Фурнье (9-0, 9 КО). Этот бой уже анонсировал Boxrec. Поединок состоится в андеркарде встречи Оскар Де Ла Хойя – Витор Белфорт.
На видео видно, что 40-летний Хэй находится в прекрасной форме:
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