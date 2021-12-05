«40 миллионов они не получат». Промоутер Фьюри рассказал о переговорах с командой Джошуа

Джошуа, Фьюри и Усик / Фото: republicworld.com

Со-промоутер Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен рассказал Boxing Social о том, как проходят переговоры с командой Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Я не слышал о 40 миллионах. Если это реальная цифра, которую они хотят, то они ее вряд ли получат. Я не могу говорить о сумме, которую я считаю нормальной в данной ситуации. В конце концов это касается лишь Джошуа. Энтони должен сделать свой выбор и быть им доволен.