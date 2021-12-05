Арум: «Фьюри победил бы Али»
«40 миллионов они не получат». Промоутер Фьюри рассказал о переговорах с командой Джошуа
Уоррен заявил, что такую сумму платить не готовы
11:23
Джошуа, Фьюри и Усик / Фото: republicworld.com
Со-промоутер Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен рассказал Boxing Social о том, как проходят переговоры с командой Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Наши переговоры на той стадии, когда мы решаем только один вопрос: «Какова цена?»
Я не слышал о 40 миллионах. Если это реальная цифра, которую они хотят, то они ее вряд ли получат. Я не могу говорить о сумме, которую я считаю нормальной в данной ситуации. В конце концов это касается лишь Джошуа. Энтони должен сделать свой выбор и быть им доволен.
Напомним, что если с AJ удастся договориться, Александр Усик (19-0, 13 KO) подерется с «Цыганским королем».
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