Ригондо может провести реванш против Донэйра
41-летний Ригондо не намерен завершать карьеру
26 февраля кубинец проведет следующий бой
16:52
Фото: Boxing Active
41-летний кубинский полулегковес Гильермо Ригондо (20-2, 13 КО) сообщил, что пока не собирается завершать карьеру:
«Я завоевал все титулы в боксе и не думаю, что впереди меня ждет долгий путь. Но я буду продолжать столько, сколько смогу. Моя семья и моя дисциплина. Моя семья – это моя самая большая мотивация».
Следующий бой Ригондо проведет 26 февраля против филиппинца Винсента Астролабио (16-3, 12 КО).
Напомним, Ригондо – двукратный олимпийский чемпион. В профессионалах он был не побежденным до боя против украинца Василия Ломаченко, который состоялся в декабре 2017 года.