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«5-го декабря родится новая звезда». Крус уверен в победе над Дэвисом
Исаак вышел на поединок на коротком уведомлении
12:45
Исаак Крус / Фото: Boxing Scene
Мексиканец Исаак Крус (22-1-1, 15 КО) не сомневается в том, что он сотрворит сенсацию в поединке с чемпионом в трех весовых категориях американцем Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 КО), сообщает boxingnews24.com.
«Я не единожды доказывал, что мое стремление стать чемпионом мира слишком велико, чтобы игнорировать его. Бой с Джервонтой не будет исключением. Я уверен, что смогу сппавиться со всеми трудностями и 5-го декабря родится новая звезда.
После победы над «Танком» Дэвис захочет провести реванш. Могу пообещать, что ко второму поединку я буду готов еще лучше».
Напомним, Дэвис ранее заявил о нежелании бокситровать с Теофимо Лопесом.
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