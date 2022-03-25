Белью: «Нельзя говорить о бое с Джошуа, пока Усик в Украине противостоит тирану и отморозку»
А что Ломаченко и Усик об этом думают? Патриарх Кирилл благословил российских террористов на войну в Украине
Уже больше месяца орки бомбят нашу страну
25 марта 16:46
Фото: focus.ua
Патриарх Кирилл
благословил орков на войну в Украине и подарил главнокомандующему росгвардии виктору золотову икону:
Напомним, что на время вторжения россии Василий Ломаченко (24-2, 22 KO) останется на родине и будет защищать родной город, а Александр Усик (19-0, 13 KO) уехал для подготовки к бою с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
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