Ему точно 44 года? Мейвезер демонстрирует невероятную скорость и молниеносную реакцию в работе на лапах

Уже 6 июня экс-чемпион мира в пяти весовых категориях выйдет в ринг против габаритного блогера

Флойд Мейвезер / Фото: AP Photo/Marta Lavandier

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) заканчивает подготовку к выставочному поединку с блогером Логаном Полом (0-1).



44-летний легендарный американец в своем Instagram опубликовал видео, на котором он демонстрирует отличную физическую форму во время работы на лапах:

Напомним, что бой Мейвезера с Полом не смогли санкционировать как профессиональный поединок. Добыть победу можно только нокаутом.