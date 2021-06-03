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Ему точно 44 года? Мейвезер демонстрирует невероятную скорость и молниеносную реакцию в работе на лапах

Уже 6 июня экс-чемпион мира в пяти весовых категориях выйдет в ринг против габаритного блогера
Бокс Профессиональный бокс
11:40
Ему точно 44 года? Мейвезер демонстрирует невероятную скорость и молниеносную реакцию в работе на лапах
Флойд Мейвезер / Фото: AP Photo/Marta Lavandier

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) заканчивает подготовку к выставочному поединку с блогером Логаном Полом (0-1).

44-летний легендарный американец в своем Instagram опубликовал видео, на котором он демонстрирует отличную физическую форму во время работы на лапах:

Напомним, что бой Мейвезера с Полом не смогли санкционировать как профессиональный поединок. Добыть победу можно только нокаутом.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Флойд Мейвезер Логан Пол

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