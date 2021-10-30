А это точно любители? Крутой нокаут, который случился на чемпионате мира по боксу

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В Белграде, Сербия, проходит чемпионат мира по боксу. В весовой категории до 75 кг встретились француз Морено Фендеро и киприот Антреас Коккинос. Бой закончился довольно редким зрелищем для любительского бокса: Фендеро уже в первом раунде наглухо вырубил соперника и праздновал досрочную победу. Видео нокаута: AIBA world championships day 6 #boxing



BRUTAL KNOCKOUT !!!



Moreno Fendero absolutely splatters Antreas Kokkinos what a punch pic.twitter.com/6sqozwzEAD — (@HH_boxing) October 30, 2021 Отметим, что в весовой категории до 75 кг выступает украинец Иван Папакин. Его бой вы можете посмотреть в прямом эфире по ссылке у нас на сайте.

Сергей Остапенко