19-летний украинец уничтожил англичанина и вышел в 1/8 финала ЧМ по боксу
А это точно любители? Крутой нокаут, который случился на чемпионате мира по боксу
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30 октября 20:38
В Белграде, Сербия, проходит чемпионат мира по боксу.
В весовой категории до 75 кг встретились француз Морено Фендеро и киприот Антреас Коккинос.
Бой закончился довольно редким зрелищем для любительского бокса: Фендеро уже в первом раунде наглухо вырубил соперника и праздновал досрочную победу.
Видео нокаута:
AIBA world championships day 6 #boxing— (@HH_boxing) October 30, 2021
BRUTAL KNOCKOUT !!!
Moreno Fendero absolutely splatters Antreas Kokkinos what a punch pic.twitter.com/6sqozwzEAD
Отметим, что в весовой категории до 75 кг выступает украинец Иван Папакин. Его бой вы можете посмотреть в прямом эфире по ссылке у нас на сайте.