А, где состоится реванш Усик – Джошуа? В Британии запретили проведение боксерских шоу

Все из-за коронавируса

Фото: Facebook Александра Усика

Инсайдер Михаэль Бенсон в Twitter сообщил, что власти Британии запретили проведение в Королевстве любых боксерских шоу в январе.

Эта мера была предпринята из-за увеличения количества заболевших коронавирусом.

Напомним, Лондон, Англия, – самое вероятное место проведения реванша между чемпионом мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и местным экс-обладателем этих титулов Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Бой состоится весной, а поэтому, по крайне мере пока, его организации в столице Британии ничего не грозит.