А, где состоится реванш Усик – Джошуа? В Британии запретили проведение боксерских шоу

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17:00 Лестер - Норвич -:- Перенесен
19:30 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Окончен
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02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс 3:4 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Вашингтон Кэпиталз 1:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
20:00 Коламбус Блу Джекетс - Каролина Харрикейнс 4:7 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Баффало Сэйбрс 4:3 Окончен
20:00 Флорида Пантерс - Монреаль Канадиенс 5:2 Окончен
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02:30 Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс 118:121 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Лос-Анджелес Клипперс 116:108 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Сан-Антонио Сперс 118:105 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс 95:80 Окончен
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс 120:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 139:106 Окончен
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02:00 Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз 4:6 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 2:5 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Филадельфия Флайерс 6:3 Окончен
19:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
20:00 Детройт Ред Уингс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
20:00 Питтсбург Пингвинс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
22:00 Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс -:- Запланирован
22:00 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
23:00 Вегас Голден Найтс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
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02:00 Детройт Пистонс - Сан-Антонио Сперс 117:116 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Чикаго Буллз 119:120 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс 116:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Денвер Наггетс 111:124 Окончен
04:00 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз 116:123 Окончен
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02:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс -:- Запланирован
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04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован

А, где состоится реванш Усик – Джошуа? В Британии запретили проведение боксерских шоу

Все из-за коронавируса
Бокс Профессиональный бокс
17:59
А, где состоится реванш Усик – Джошуа? В Британии запретили проведение боксерских шоу
Фото: Facebook Александра Усика

Инсайдер Михаэль Бенсон в Twitter сообщил, что власти Британии запретили проведение в Королевстве любых боксерских шоу в январе.

Эта мера была предпринята из-за увеличения количества заболевших коронавирусом.

Напомним, Лондон, Англия, – самое вероятное место проведения реванша между чемпионом мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и местным экс-обладателем этих титулов Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Бой состоится весной, а поэтому, по крайне мере пока, его организации в столице Британии ничего не грозит.

Сергей Остапенко
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа

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