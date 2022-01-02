Экс-чемпион мира: «Усику и Ломаченко, чтобы сравняться с наследием Владимира Кличко, нужно еще поработать и поработать немало»
А, где состоится реванш Усик – Джошуа? В Британии запретили проведение боксерских шоу
Все из-за коронавируса
17:59
Фото: Facebook Александра Усика
Инсайдер Михаэль Бенсон в Twitter сообщил, что власти Британии запретили проведение в Королевстве любых боксерских шоу в январе.
Эта мера была предпринята из-за увеличения количества заболевших коронавирусом.
Напомним, Лондон, Англия, – самое вероятное место проведения реванша между чемпионом мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и местным экс-обладателем этих титулов Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
Бой состоится весной, а поэтому, по крайне мере пока, его организации в столице Британии ничего не грозит.
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