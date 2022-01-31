«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
А как же обещание? Околи намерен стать абсолютным чемпионом мира в крузервейте
Британец вернется на ринг 27 февраля
08:41
Лоуренс Околи / Фото - independent.co.ukЧемпион мира по версии WBO в первом тяжелом дивизионе Лоуренс Околи (17-0, 14 КО) в интервью YouTube-каналу SecondsOut высказался о грядущем поединке против поляка Михала Чеслака (21-1, 15 КО).
«На бумаге это один из самых тяжелых боев для меня, но вы никогда не знаете, что произойдет, пока вы не выйдете на ринг. Чеслак – обученный боксер, который довольно прилично бьет. Передо мной стоит вызов. Я верю в то, что объединю первый тяжелый вес. Помимо своего тела, нужно закалять и ум, чтобы в нужный момент взять на себя ответственность. И я готов к этому. Я был создан для этого».
Поединок Околи – Чеслак состоится 27 февраля в Лондоне (Великобритания).
Напомним, Околи завоевал вакантный титул в марте, нокаутировав другого поляка Кшиштофа Гловацки (31-3-0, 19 KO), затем, в сентябре, уверенно выиграл бой у черногорского проспекта Дилана Празовича (15-2-0, 12 KO).
Что касается Чеслака, то после поражения Илунге Макабу (28-2-0, 25 KO) в январе 2020 года, он одержал две победы над рейтинговыми оппонентами.