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А как же Усик? Белью сказал, что никто не сравнится с Джошуа в плане скорости

Экс-чемпион мира заявил, что AJ – лучший супертяж со времен Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16:50
А как же Усик? Белью сказал, что никто не сравнится с Джошуа в плане скорости
Энтони Джошуа / Фото: twitter.com/anthonyjoshua

Бывший чемпион мира Тони Белью (30-3-1, 20 KO) отдал должное физическим кондициям чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

Об этом Белью рассказал в интервью Youtube каналу DAZN Boxing:

Джошуа – это образец физической силы. Лучший образец в супертяжелом весе за последние 20 лет так точно. Я думаю, что с точки зрения физики Джошуа – лучший супертяж со времен пикового Майка Тайсона. Я не говорю о боксерских навыках Энтони, а исхожу исключительно из его физических способностей. Никто не сравнится с Джошуа в плане скорости и мощи. Никто в мире и близко не подобрался к нему.

Деонтей Уайлдер – чрезвычайно мощный боец. У него куда более сильный одиночный удар, чем у Джошуа. Но его физические способности переходить из точки «А» в точку «Б» и близко не идут в сравнение со способностями Джошуа. Как мы знаем, технические навыки Уайлдера далеко позади.

Напомним, что Тони назвал предстоящего соперника Джошуа Александра Усика (18-0, 13 KO) почти неуловимым.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Энтони Джошуа Тони Белью

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