Промоутер Джошуа поставил Усика на первое место «королевского» дивизиона
А объективность где? Хирн заявил, что Фьюри выиграет у Усика, а Джошуа и вовсе уложит обоих
Промоутер Энтони излучает уверенность в своем бойце
14:22
Энтони Джошуа / Фото: Twitter Джошуа
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Youtube каналу True Geordie поделился мнением о возможном поединке чемпионов супертяжелого веса Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO):
Непросто оценить этих двух ребят на данный момент. Я думаю, что Фьюри побьет Усика за счет размера и передвижения. Это хороший бой, но, может быть, не самый интересный для просмотра. Я верю, что Джошуа может уложить обоих.
Отметим, что Хирн поставил Усика на первое место среди действующих боксеров хэвивейта.