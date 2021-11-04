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А объективность где? Хирн заявил, что Фьюри выиграет у Усика, а Джошуа и вовсе уложит обоих

Промоутер Энтони излучает уверенность в своем бойце
Бокс Профессиональный бокс
14:22
А объективность где? Хирн заявил, что Фьюри выиграет у Усика, а Джошуа и вовсе уложит обоих
Энтони Джошуа / Фото: Twitter Джошуа

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Youtube каналу True Geordie поделился мнением о возможном поединке чемпионов супертяжелого веса Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO):

Непросто оценить этих двух ребят на данный момент. Я думаю, что Фьюри побьет Усика за счет размера и передвижения. Это хороший бой, но, может быть, не самый интересный для просмотра. Я верю, что Джошуа может уложить обоих.

Отметим, что Хирн поставил Усика на первое место среди действующих боксеров хэвивейта.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн

Комментарии 6

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4 ноября 2021г. 17:38
Хирн гондон, который несет дерьмо. Пусть сначало Джошуа достойно отработает в реванше с Усиком, уж потом строит другие планы.
0 0
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4 ноября 2021г. 17:31
Работа проумотера - Хирна организовать поединки и рекламировать. А не брать на себя обязательства, побить всех чемпионов от имени Джошуа. Эти слова может сказать только сам боксер, который после боя должен отвечать за свои слова. Тут появились защитники Хирна. Пусть они сначало мозгами шевелять, прежде чем писать хуйню!
0 0
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4 ноября 2021г. 17:09
Ну а что он должен был ответить? Как промоутер (организатор, аккумулятор инвестиций, пиарщик своего подопечного)
0 0
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4 ноября 2021г. 17:22
Да Хирн организатор, который получает большую долю от прибыли. Но он должен нести чушь сначало о реванше, где якобы Джошуа должен победит. Уж потом в случае выигрыша  он мог бы планировать сказки.
0 0
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4 ноября 2021г. 16:58
Понятно то что Джошуа стал немного другим, после боя с Усиком. Это последствия пропушенных ударов. Но проумотер  Хирн стал удивлять еще больше. Он   стал говорить сам собой, и стал нести бред, якобы  Джошуа является победителем схватки против Усика, а также они собираются взлететь в космос.
0 0
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4 ноября 2021г. 15:55
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0 0
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